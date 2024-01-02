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عربي-دولي

إعلام عبري يتوقع بنشوب صراع بين مصر وإسرائيل لهذا السبب

Lebanon 24
02-01-2024 | 16:34
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في ظل محاولات العدو الإسرائيلي السيطرة على محور فيلاديلفيا على الحدود مع مصر، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية نشوب صراع بين الطرفين.
ويعرف محور فيلادلفيا باسم محور صلاح الدين المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.
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وقال موقع epoch الإخباري الإسرائيلي إن مصر لم ترد حتى الآن رسميا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل  بشأن حاجة إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا.

وأضاف الموقع أنه وفقا للمصريين، فإن الملحق العسكري والخاص لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979، يعني أن دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى تلك المنطقة يجب أن يتم بموافقة مصرية.

وأوضح الموقع أن إسرائيل تتلمس طريقها مع القاهرة في الأيام الأخيرة من أجل إقناعها بالتوصل إلى تفاهم بشأن دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة "محور فيلادلفيا" على حدود قطاع غزة مع مصر، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.


المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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