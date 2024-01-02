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عربي-دولي

أميركا تُندّد بدعوة وزيرين إسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة

Lebanon 24
02-01-2024 | 16:56
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ندّدت الولايات المتحدة بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن عودة مستوطنين يهود إلى قطاع غزة بعد الحرب الحالية مع تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
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ووصف ماثيو ميلر تصريحات سموتريتش وبن غفير بأنها "غير مسؤولة". (روسيا اليوم)
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