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عربي-دولي
أمبري للأمن البحري: 3 صواريخ أطلقت من تعز باليمن تجاه سفينة
Lebanon 24
02-01-2024
|
17:22
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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن وقوع ما يصل إلى ثلاثة انفجارات على بعد ميل إلى خمسة أميال من سفينة تجارية بمضيق باب المندب.
وقالت الهيئة: "ربّان السفينة لم يبلغ عن أضرار وأن طاقمها بخير"، مضيفة أن "السلطات لا تزال تحقّق في الواقعة".
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كذلك قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" يوم الثلاثاء إن "سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع ثلاثة انفجارات قربها على بعد نحو 24 كيلومترا جنوب غربي ميناء المخا اليمني".
وأضافت أنه "جرى سماع قبطان السفينة عبر الترددات العالية جدا وهو يتصل بسفينة حربية تابعة للتحالف".
وأكدت أن "سفينة مجاورة أبلغت عن رؤية زورق صغير بطول 50 متراً تقريباً في نطاق 1.6 كيلومتر من موقع الحادث بعد ذلك".
وأشارت إلى أنها علمت أن ثلاثة صواريخ أطلقت من اتجاه محافظة تعز اليمنية.
وكثفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر اعتراضا على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وعلقت عدة شركات للشحن البحري عملياتها في البحر الأحمر بعد الهجمات واضطرت لخوض الرحلة الأطول حول إفريقيا.
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