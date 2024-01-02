Advertisement

عربي-دولي

أمبري للأمن البحري: 3 صواريخ أطلقت من تعز باليمن تجاه سفينة

Lebanon 24
02-01-2024 | 17:22
A-
A+
Doc-P-1147890-638398383739302180.jpeg
Doc-P-1147890-638398383739302180.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن وقوع ما يصل إلى ثلاثة انفجارات على بعد ميل إلى خمسة أميال من سفينة تجارية بمضيق باب المندب.
وقالت الهيئة: "ربّان السفينة لم يبلغ عن أضرار وأن طاقمها بخير"، مضيفة أن "السلطات لا تزال تحقّق في الواقعة".
Advertisement
كذلك قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" يوم الثلاثاء إن "سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع ثلاثة انفجارات قربها على بعد نحو 24 كيلومترا جنوب غربي ميناء المخا اليمني".
وأضافت أنه "جرى سماع قبطان السفينة عبر الترددات العالية جدا وهو يتصل بسفينة حربية تابعة للتحالف".
وأكدت أن "سفينة مجاورة أبلغت عن رؤية زورق صغير بطول 50 متراً تقريباً في نطاق 1.6 كيلومتر من موقع الحادث بعد ذلك".
وأشارت إلى أنها علمت أن ثلاثة صواريخ أطلقت من اتجاه محافظة تعز اليمنية.

وكثفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر اعتراضا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلقت عدة شركات للشحن البحري عملياتها في البحر الأحمر بعد الهجمات واضطرت لخوض الرحلة الأطول حول إفريقيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:24 | 2024-01-02
18:35 | 2024-01-02
16:56 | 2024-01-02
16:34 | 2024-01-02
16:14 | 2024-01-02
16:10 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24