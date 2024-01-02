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عربي-دولي

بعد اغتيال العاروري.. الجيش الإسرائيلي: مستعدون لجميع السيناريوهات

Lebanon 24
02-01-2024 | 22:58
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قال الجيش الإسرائيلي، إنه مستعد "لكل السيناريوهات" بعد مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نسبها مسؤولون أمنيون لبنانيون إلى إسرائيل.
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وصرح الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي "(الجيش) في حالة تأهب (...) دفاعا وهجوما. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات" بدون التعليق بشكل مباشر على مقتل العاروري.

وأضاف "أهم أمر نقوله الليلة هو أننا نركز على محاربة حماس، ونواصل التركيز على ذلك".

وعندما سئل في وقت سابق عن الضربة التي قتلت العاروري، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".

وقال مسؤولان أمنيان لبنانيان لوكالة فرانس برس، إن العاروري قتل في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن حركته "لن تهزم أبدا"، وذلك بعد اغتيال نائبه صالح العاروري.

وقال مصدر أمني لبناني بارز إن ضربة إسرائيلية قتلت العاروري مع عدد من مرافقيه، من دون تحديد عددهم. وأكد مصدر أمني آخر المعلومة ذاتها، موضحاً أن طبقتين في المبنى المستهدف تضرّرتا، إضافة إلى سيارة على الأقل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن انفجارا ناتجا عن مسيرة إسرائيلية استهدف مكتبا لحماس في المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء انعقاد اجتماع فيه، وأدّى إلى سقوط ستة قتلى.

وأكّد تلفزيون الأقصى التابع لحماس من قطاع غزة "استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت". وأشار إلى مقتل "اثنين من قادة القسام في بيروت" معه.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن حركته "لن تهزم أبدا".
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