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عربي-دولي
بلينكن وكاميرون يبحثان دعم الملاحة الدولية.. والأحداث تتوالى في البحر الأحمر
Lebanon 24
02-01-2024
|
23:22
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة بأنها تلقت تقارير عن وقوع 3 انفجارات على بعد حوالي 5 أميال بحرية من سفينة تجارية في باب المندب، وعلى بعد 33 ميلا بحريا شرق مدينة عصب الإريترية.
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وتحدثت الهيئة البريطانية عن سلامة السفينة والطاقم، وتأتي الحادثتان تزامنا مع تعرض عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي.
وفي الأثناء، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وحربي أوكرانيا وغزة.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن بلينكن وكاميرون ناقشا ضرورة تعزيز حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى أهمية التحرك الجماعي المتعدد الأطراف لمواجهة التهديدات التي تشكلها هجمات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.
وكثفت جماعة الحوثي اليمنية والتي تسيطر على معظم مناطق اليمن ومنها العاصمة صنعاء، هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر اعتراضا على الحرب الإسرائيلية على غزة.
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