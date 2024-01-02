رجل أطلق النار داخل محكمة قضت بعدم أهلية ترامب للترشح وتوقف!

أعلنت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقر المحكمة العليا في ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى مما أدى لأضرار مادية جسيمة.

وكانت المحكمة العليا في كولورادو أعلنت مؤخرا أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، ليس أهلا للترشح للرئاسة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، لكن الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى.

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وقالت شرطة كولورادو إن الرجل المسلح الذي لم تكشف عن هويته اقتحم ليل الاثنين-الثلاثاء مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر.

وأوضحت أن الأحداث بدأت حين كان الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدسه باتجاه سائق السيارة الأخرى.

وأضافت أن المسلح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى.

وبحسب الشرطة فإنه وجد داخل المبنى حارسا أعزل فهدده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى حيث أطلق النار مجددا مرات عدة.

وبعد مرور حوالى ساعتين على بدء الواقعة سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون.

وقالت الشرطة في بيانها "هناك أضرار كبيرة وواسعة النطاق في المبنى. التحقيق لا يزال جاريا"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بشرية.

وفي بيانها قالت الشرطة "في الوقت الحالي، نعتقد أن الأمر لا علاقة له بالتهديدات التي وُجّهت سابقا إلى قضاة المحكمة العليا في كولورادو".

وفي 19 كانون الاول الماضي، أعلنت المحكمة العليا في كولورادو أن ترامب ليس أهلاً للترشح للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما قام به حين اقتحم جمع من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني 2021.

وهذا القرار ما لبث أن تلاه قرار ثان مماثل أصدرته ولاية ماين في 28 كانون الاول.

ومن المفترض أن تبتّ بهذه المسألة خلال الأشهر المقبلة المحكمة العليا الأميركية، أعلى هيئة قضائية في البلاد. (سكاي نيوز)