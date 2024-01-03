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الأمر لن يقف عند العاروري.. مسؤول أميركي يحذّر

Lebanon 24
03-01-2024 | 00:00
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نقلت صحيفةُ "نيويورك تايمز"، عن مصدرٍ أميركيٍ مسؤول قولَه إن استهدافَ العاروري يمثل العمليةَ الأولى من سلسلةِ عملياتٍ ستنفذُها إسرائيل ضدَ قادةِ حماس.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المسؤولِ الأميركي، أن إسرائيل تخططُ لتنفيذِ سلسلةِ اغتيالاتٍ ضد قادة حماس، كما توقع المصدرُ الأميركي أن يؤدي استهدافَ العاروري إلى عرقلةِ محادثاتِ التوصل إلى اتفاقٍ بشأن وقفٍ قصيرِ الأمد للقتال.
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بالتوازي، أكد الجيش الإسرائيلي استعداده "لكل السيناريوهات" ورفع جاهزية قواته، مضيفا بأن إسرائيل ستواصل محاربة حماس وقادتها أينما وجدوا وهي لن تغير سياستها.
المصدر: العربية
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