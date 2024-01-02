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عربي-دولي

يحمل الرقم 174.. مقتل جندي إسرائيلي في معارك غزة

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:55
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي آخر في المعارك البرية المستمرة ضد حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب ميرون موشيه غيرش (21 عاما) قتل خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن غيرش عنصر في "وحدة ياهالوم النخبة" التابعة لفيلق الهندسة القتالية.
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وبات الرقيب ميرون موشيه غيرش الجندي رقم 174 الذي يقتل في العمليات البرية ضد حماس.

وتصر إسرائيل على مواصلة عملياتها البرية في غزة، التي بدأت أواخر تشرين الأول، إلى حين "القضاء على حماس"، وهو الهدف الذي أعلنته منذ وقوع هجوم الحركة المفاجئ.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال هغاري مساء أمس الثلاثاء: "تركيز الجيش الإسرائيلي منصب على إلحاق الهزيمة بحماس". (سكاي نيوز)

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