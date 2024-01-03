"خطاباته مليئة بالسخرية".. شقيقة كيم تنتقد رئيس كوريا الجنوبية

Advertisement

قالت كيم يو جونغ، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، إن خطة الردع أعطت مجددا مبررا لكوريا الشمالية لتحفيز الجهود لتأمين قوات نووية "أكثر سحقا".وقالت كيم في بيانها أنها ترحب بشدة بحقيقة أن الرئيس يون يعتزم مواصلة المساهمات الفريدة من نوعها من أجل الارتقاء السريع للقوة العسكرية.واتهمت كيم ساخرة يون بأن له الفضل في جعل القلق الأمني جزءا من "الحياة اليومية" في كوريا الجنوبية.وكان الزعيم الكوري الشمالي طرح في ختام الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري السبت، هدف إطلاق ثلاثة أقمار صناعية للتجسس العسكري إلى جانب تعزيز ترسانته النووية هذا العام.