عدد قتلى زلزال اليابان إلى ارتفاع

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ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط اليابان، الاثنين، إلى 62 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.وقال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا لوكالة فرانس برس إن "عدد القتلى ارتفع من 50 إلى 62 قتيلاً وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصاباتهم بالغة."وكانت قد ضربت زلازل قويّة وسط اليابان، الاثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق ودفع السلطات إلى الطلب من السكّان مغادرة المناطق المعنيّة واللجوء إلى المرتفعات.