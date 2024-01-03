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عربي-دولي

بن غفير يهاجم واشنطن: لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي

Lebanon 24
03-01-2024 | 00:28
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 رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على إدانة وزارة الخارجية الأميركية لتصريحاته، التي دعا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.
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وقال بن غفير: "إنني أقدر بشدة الولايات المتحدة، لكن مع كل الاحترام الواجب فإن إسرائيل ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي".

وأضاف أن "هجرة مئات آلاف الأشخاص من غزة ستسمح لسكان محيط غزة بالعودة إلى ديارهم. الولايات المتحدة هي صديقتنا الطيبة، لكن قبل كل شيء سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل".
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