وكأنهم في العصر الحجري.. الطعام ممنوع على سكان وحيوانات غزة

على حالها، لا تزال حياة السكان في غزة، التي هي أشبه بالعصر الحجري مع تلاشي إمدادات الغذاء والدواء والطاقة ومواد التدفئة، بعد نزوح 2.3 مليون مواطن، يتواجدون في مدينة رفح بالقرب من الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

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ومع دخول فصل الشتاء، زادت معاناة السكان الذين يعانون من البرد القارس؛ إذ ينامون في العراء، ويفتقدون الوقود اللازم لتدفئة الخيم، إذ أصبح النازحون الفلسطينيون يعتمدون على قطع القماش والبلاستيك لإشعال النيران بغرض التدفئة.



معاناة غزة لم تقتصر على ساكنيها من البشر فقط، بل امتدت لتشمل الحيوانات أيضاً؛ ففي إحدى حدائق الحيوان الخاصة في رفح، يخيم العشرات من سكان غزة بين أقفاص الحيوانات، بينما تصرخ القرود والببغاوات والأسود الجائعة طلباً للطعام.



وقال صاحب الحديقة، إن أربعة قرود فقدت حياتها بالفعل، بينما أصبح الخامس ضعيفاً للغاية لدرجة أنه لا يستطيع حتى إطعام نفسه عندما يتوفر الطعام.

وأعرب مالك الحديقة عن قلقه على أشبال الأسود التي أصبحت تتغذى على الخبز بدلاً من اللحوم، قائلاً «نحن نطعمها الخبز الجاف المنقوع في الماء فقط لإبقائها على قيد الحياة، الوضع مأساوي حقاً».



وأضاف أن والدة الشبلين فقدت نصف وزنها منذ بدء الصراع الإسرائيلي على غزة، مع تحولها من وجبات الدجاج اليومية إلى حصص الخبز الأسبوعية.



وفي السياق نفسه، قال سفيان عابدين، وهو طبيب بيطري يعمل في حديقة الحيوان، إن الحيوانات تموت وتمرض كل يوم تحت تأثير الجوع والضعف وفقر الدم وغياب الطعام.(سي ان ان)