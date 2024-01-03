Advertisement

عربي-دولي

وكأنهم في العصر الحجري.. الطعام ممنوع على سكان وحيوانات غزة

Lebanon 24
03-01-2024 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1147970-638398656933581740.jpg
Doc-P-1147970-638398656933581740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على حالها، لا تزال حياة السكان في غزة، التي هي أشبه بالعصر الحجري مع تلاشي إمدادات الغذاء والدواء والطاقة ومواد التدفئة، بعد نزوح 2.3 مليون مواطن، يتواجدون في مدينة رفح بالقرب من الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.
Advertisement
ومع دخول فصل الشتاء، زادت معاناة السكان الذين يعانون من البرد القارس؛ إذ ينامون في العراء، ويفتقدون الوقود اللازم لتدفئة الخيم، إذ أصبح النازحون الفلسطينيون يعتمدون على قطع القماش والبلاستيك لإشعال النيران بغرض التدفئة.
 
معاناة غزة لم تقتصر على ساكنيها من البشر فقط، بل امتدت لتشمل الحيوانات أيضاً؛ ففي إحدى حدائق الحيوان الخاصة في رفح، يخيم العشرات من سكان غزة بين أقفاص الحيوانات، بينما تصرخ القرود والببغاوات والأسود الجائعة طلباً للطعام.

وقال صاحب الحديقة، إن أربعة قرود فقدت حياتها بالفعل، بينما أصبح الخامس ضعيفاً للغاية لدرجة أنه لا يستطيع حتى إطعام نفسه عندما يتوفر الطعام.
 
وأعرب مالك الحديقة عن قلقه على أشبال الأسود التي أصبحت تتغذى على الخبز بدلاً من اللحوم، قائلاً «نحن نطعمها الخبز الجاف المنقوع في الماء فقط لإبقائها على قيد الحياة، الوضع مأساوي حقاً».

وأضاف أن والدة الشبلين فقدت نصف وزنها منذ بدء الصراع الإسرائيلي على غزة، مع تحولها من وجبات الدجاج اليومية إلى حصص الخبز الأسبوعية.

وفي السياق نفسه، قال سفيان عابدين، وهو طبيب بيطري يعمل في حديقة الحيوان، إن الحيوانات تموت وتمرض كل يوم تحت تأثير الجوع والضعف وفقر الدم وغياب الطعام.(سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:46 | 2024-01-03
03:39 | 2024-01-03
03:30 | 2024-01-03
02:56 | 2024-01-03
02:54 | 2024-01-03
02:47 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24