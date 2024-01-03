قبل الانتخابات الرئاسية في الجزيرة... تايوان ترصد 4 مناطيد صينية

أعلنت تايوان، الأربعاء، أنها رصدت أربعة مناطيد صينية فوق الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يفصل بين الجزيرة والبر الصيني، مشيرة إلى أن ثلاثة من هذه المناطيد حلقت مباشرة فوق الجزيرة.

ونشرت وزارة الدفاع التايوانية، رسما يظهر ثلاثة مناطيد تحلق، الثلاثاء، فوق الجزيرة باتجاه الشمال الشرقي بعدما رصدت "جنوب غرب تشينغ-تشوان-كانغ" التي تضم قاعدة جوية عسكرية في مدينة تايتشونغ الواقعة غربي تايوان.

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وأوضحت الوزارة، أن أدنى ارتفاع لأحد هذه المناطيد بلغ 3600 متر عن سطح البحر.

وبدأت تايوان ترصد هذه المناطيد الصينية الشهر الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في 13 كانون الثاني.

وفي ديسمبر رصدت السلطات التايوانية مناطيد صينية ست مرات.

وباتت المناطيد الصينية موضوعا ينطوي على حساسية سياسية منذ شباط الماضي، حين أسقطت الولايات المتحدة فوق أراضيها منطادا صينيا، قالت إنه للتجسس العسكري، بينما أكدت بكين أنه منطاد مدني انحرف عن مساره.

وتستعد تايوان التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين في 13 كانون الثاني الجاري.

وكثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة أن عملية إعادة توحيد الجزيرة مع البر الصيني ستتم ولو بالقوة.

غير أن ظهور مناطيد يبقى أمرا قليل الحدوث نسبيا.

وقال الخبير، آو سيفو، من معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني في تايوان، إن هذه المناطيد تستخدم من أجل "الإكراه العسكري والحرب النفسية". (الحرة)