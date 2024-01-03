من بينهم عباس الموسوي أمين عام "الحزب" السابق.. تعرفوا إلى أبرز اغتيالات إسرائيل في 50 عاما





ومنذ هجوم حماس المباغت في 7 تشرين الأول الماضي، لم تتوقف إسرائيل عن التهديد بمطاردة قادة الحركة "أينما كانوا"، وهو ما لم يستبعد خبراء حينها حدوثه لامتلاكها "وحدة اغتيالات" نفذت سلسلة من أكبر العمليات خلال 50 عاما.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "غارة معادية" بصاروخين استهدفت مكتب حماس "حيث كان يعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية"، أدت إلى مقتل العاروري و3 آخرين، وإصابة 11 شخصا.



وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع يوآف غالانت، يوم 22 تشرين الثاني الماضي، إنه طلب من جهاز الاستخبارات العمل ضد قادة حماس "في أي مكان يوجدون فيه حول العالم".



اغتيالات في 5 عقود:



موقع "سكاي نيوز عربية" رصد أشهر الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في قادة الفصائل الفلسطينية، سواء في الداخل أو الخارج، وكذلك لعلماء من مصر وإيران وقادة في فصائل لبنانية، وأبرزهم:



الصحفي الفلسطيني غسان كنفاني الذي اغتيل بعبوة ناسفة في بيروت عام 1972.



وائل عادل زعيتر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عند مدخل شقته في روما عام 1972.



محمود همشري ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، عام 1972.



زهير محسن رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، عام 1975. شكّل اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، أمس الثلاثاء، في الضاحية الجنوبية التنفيذ الأبرز لتهديدات إسرائيل باستهداف قيادات الحركة الكبار داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.ومنذ هجوم حماس المباغت في 7 تشرين الأول الماضي، لم تتوقف إسرائيل عن التهديد بمطاردة قادة الحركة "أينما كانوا"، وهو ما لم يستبعد خبراء حينها حدوثه لامتلاكها "وحدة اغتيالات" نفذت سلسلة من أكبر العمليات خلال 50 عاما.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "غارة معادية" بصاروخين استهدفت مكتب حماس "حيث كان يعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية"، أدت إلى مقتل العاروري و3 آخرين، وإصابة 11 شخصا.وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع يوآف غالانت، يوم 22 تشرين الثاني الماضي، إنه طلب من جهاز الاستخبارات العمل ضد قادة حماس "في أي مكان يوجدون فيه حول العالم".اغتيالات في 5 عقود:موقع "سكاي نيوز عربية" رصد أشهر الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في قادة الفصائل الفلسطينية، سواء في الداخل أو الخارج، وكذلك لعلماء من مصر وإيران وقادة في فصائل لبنانية، وأبرزهم:الصحفي الفلسطيني غسان كنفاني الذي اغتيل بعبوة ناسفة في بيروت عام 1972.وائل عادل زعيتر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عند مدخل شقته في روما عام 1972.محمود همشري ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، عام 1972.زهير محسن رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، عام 1975.

العالم النووي المصري يحيى المشد، في غرفته بفندق في فرنسا، عام 1980.



فضل الضاني نائب مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، في فرنسا، عام 1982.



خالد نزال الشخص الأول في الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في أثينا عام 1986.



خليل الوزير، الشخص الثاني في منظمة التحرير بعد ياسر عرفات، بهجوم في تونس عام 1988.



عباس الموسوي أمين عام حزب الله، في سيارة أثناء مرور موكبه بلبنان، 1992.



عماد عقل قائد في الجناح العسكري لحركة حماس، في غزة عام 1993.

جمال عبد الرازق مسؤول في حركة فتح، في غزة عام 2000.



ثابت ثابت المسؤول البارز في حركة فتح، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية عام 2000.



مسعود عياد القيادي في حركة فتح، بمخيم جباليا في غزة عام 2001.



جمال منصور القيادي البارز في حماس، في الضفة الغربية عام 2001.



إسماعيل أبو شنب القائد البارز في حماس، بقصف استهدف سيارته في غزة عام 2003.



أحمد ياسين مؤسس وزعيم حماس، في قطاع غزة 2004.

عبد العزيز الرنتيسي خليفة ياسين في زعامة "حماس"، بقطاع غزة عام 2004.



عز الدين الشيخ خليل في دمشق عام 2004.



عدنان الغول خبير السلاح في حركة حماس، في غزة عام 2004.



إحسان شواهنة القائد العسكري في حماس، في الضفة الغربية عام 2004.



مبارك الحسنات، نائب أمين عام لجان المقاومة الشعبية في فلسطين ومستشار وزير الداخلية، في غزة عام 2007.



محسن زادة العالم النووي الإيراني، في إيران عام 2021. (سكاي نيوز)



