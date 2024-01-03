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عربي-دولي

الصحة العالمية تحذّر من الهجمات "غير المعقولة" على مستشفى خان يونس

Lebanon 24
03-01-2024 | 01:37
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 اتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بشن هجمات "غير معقولة" على مستشفى في خان يونس المحاصرة، وذلك بعد أن استشهد خمسة مدنيين على الأقل في الهجمات، من بينهم رضيع عمره خمسة أيام. كما وتم نقل ما مجموعه 14 ألف شخص إلى مستشفى الأمل. وقد غادر العديد منهم منذ ذلك الحين.
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وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم  إلى أن "القصف كان غير معقول، والنظام الصحي في غزة في حالة بائسة بالفعل، حيث يتعرض العاملون في مجال الصحة والإغاثة باستمرار لإحباط جهودهم لإنقاذ الأرواح بسبب الأعمال القتالية".

وأضاف أدهانوم: "أضم صوتي إلى الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع ودون عوائق للأغذية والإمدادات الطبية والمياه وغيرها من المواد الأساسية إلى ملايين المدنيين".(القدس العربي)

المصدر: القدس العربي
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