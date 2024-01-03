ترامب يتجاهل المناظرة الخامسة.. ويجري مقابلة إعلامية بنفس التوقيت

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" Fox News، الثلاثاء، أنها تخطط لاستضافة لقاء مفتوح مع الرئيس السابق دونالد ترامب في دي موين بولاية أيوا، في 10 كانون الثاني، حيث سيتم بثه في نفس الوقت الذي من المقرر أن تستضيف فيه شبكة "سي إن إن" CNN مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري.

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وتعتبر مقابلة "فوكس نيوز" أحدث مثال على تجاهل الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري لعام 2024 للمناظرات والمشاركة بدلا من ذلك في البرامج المضادة.

وسيتم بث حدث قاعة مدينة "فوكس نيوز" في 10 كانون الثاني، وسيديرها بريت باير ومارثا ماك كالوم من "فوكس نيوز".

ولم يشارك ترامب في أي من المناظرات التمهيدية السابقة للحزب الجمهوري. وفي تشرين الاول، حث اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على إلغاء المناظرات المتبقية.

وستتم استضافة مناظرة الـ"سي إن إن" المقرر إجراؤها أيضًا في 10 كانون الثاني، في نفس توقيت لقاء ترامب، من قبل مذيعي الشبكة جيك تابر ودانا باش.

ومن المرجح أن يكون حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي هما المرشحان الوحيدان للرئاسة من الحزب الجمهوري، اللذين سيعتليان المنصة قبل أيام من الانتخابات الحزبية المحورية في ولاية أيوا في 15 كانون الثاني.



وقالت الشبكة، يوم الثلاثاء، إن هيلي وديسانتيس وترامب هم المرشحون الوحيدون من الحزب الجمهوري الذين تجاوزوا عتبة الاقتراع للتأهل لمناظرة "سي إن إن".

وأصدر رجل الأعمال والمرشح للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي، الذي لم يتأهل، بيانًا يوم الثلاثاء، انتقد فيه مناظرة شبكة "سي إن إن"، وقال إنه سيشارك بدلاً من ذلك في قاعة المدينة مع الشخصية الإعلامية المحافظة تيم بول.

ودعت هيلي يوم الثلاثاء ترامب إلى المشاركة في المناظرة، مشيرة إلى تضاؤل حجم المشاركين.

وكتبت هيلي على موقع "إكس": "مع استمرار تقلص مرحلة المناظرة، أصبح من الصعب على دونالد ترامب الاختباء". (العربية)