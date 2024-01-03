Advertisement

بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول والانتقام المروّع الذي قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هناك حاجة إلى ذكر بعض الحقائق التي طال انتظارها.وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "أولاً، لن تقوم إسرائيل بتدمير حماس، كما وعد قادتها، ولا حتى بتدمير غزة. وعلى الرغم من الضرر الذي تلحقه إسرائيل بالحركة عسكرياً، خاصة بعد تدمير العديد من أنفاقها وفرار مقاتليها، فإن حماس، حركة وإيديولوجيا، ساعد تطرف نتنياهو في الترويج لها في الكثير من النواحي. لقد أحبطت الحكومات الإسرائيلية اليمينية أي مفاوضات جادة مع الحزب الفلسطيني الأكثر "اعتدالاً"، ألا وهو حركة فتح التي كان يتزعمها الراحل ياسر عرفات، منذ قمة كامب ديفيد في عام 2000. كما قاموا بقمع سكان غزة باستمرار، وفرضوا حالة حصار شبه مستمرة. فهل من المدهش حقاً أن يتحول العديد من الفلسطينيين يائسين إلى بديل متطرف في حماس؟"وتابعت الصحيفة، "إن الدرس المستفاد من كل الصراعات الحديثة لابد وأن يكون أن فشل الأقوياء في إنهاء الظلم والتفاوض على حل له يؤدي إلى توليد التطرف. وكما يُظهِر تاريخ بريطانيا المضطرب في أيرلندا الشمالية بوضوح، فعندما لا تنجح السياسة، يملأ العنف الفراغ. رفضت الحكومات البريطانية لعقود من الزمن التفاوض رسميًا مع الجيش الجمهوري الأيرلندي بسبب أعماله الإرهابية الفظيعة، ولكن عندما فعلوا ذلك أخيراً، أدى ذلك إلى اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998. وعلى الرغم من أنها كانت ضربة مؤلمة للغاية بالنسبة للنقابيين، إلا أنها حظيت بدعم الرئيس الأميركي، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أن كل من خلفهم نسوا هذا الدرس الأساسي".وأضافت الصحيفة، "أما عن الفكرة التي يروج لها زعماء الشمال العالمي، والتي مفادها أن المفاوضات مع قيادة السلطة الفلسطينية التي فقدت صدقيتها في الضفة الغربية هي وحدها التي يمكن قبولها، فهي لن تنجح أيضاً. وتتمتع حكومات الشمال العالمي بتاريخ من المحاولات والفشل في الترويج لمرشحيها "المفضلين" على الشعوب التي تطالب بحق تقرير المصير لاختيار ممثليها، ولا بد من ضم حماس بطريقة أو بأخرى. وفي النهاية، الحل يجب أن يكون سياسيا. لا يستطيع الفلسطينيون، أياً كان انتماؤهم السياسي، هزيمة إسرائيل عسكرياً، لكن إسرائيل أيضاً لا تستطيع هزيمة الفلسطينيين عسكرياً. وكما كتب رئيس أركان توني بلير السابق جوناثان باول بشكل مقنع في كتابه "التحدث إلى الإرهابيين"، فإن مثل هذه الصراعات لا يمكن حلها إلا عن طريق التفاوض. وعلى الرغم من مواقفهم العلنية، كان نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتفاوضون مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن والسجناء، وإن كان ذلك من خلال قطر بشكل رئيسي".وبحسب الصحيفة، "مع ذلك، رفض زعماء اليمين الإسرائيلي المفاوضات، وكرسوا أنفسهم بدلاً من ذلك لتحويل الأراضي الفلسطينية إلى تبعيات محتلة. أما الضفة الغربية، التي تخضع لإدارة فتح اسمياً، فهي تضم الآن نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي؛ ويعيش في القدس الشرقية ما يقرب من ربع مليون مستوطن إسرائيلي. ويشعر الزعماء في الشمال العالمي بالقلق، مشيرين إلى أن مثل هذه المستوطنات غير قانونية، لكنهم لا يفعلون شيئا، ويتسامحون مع المزيد من المستوطنين، وكذلك الحصار الطويل، والدمار شبه الكامل الآن لغزة. وماذا استفادت إسرائيل من كل هذا؟ الواضح أن امن البلاد لم يتعزز وذلك كما أظهرت المذبحة التي وقعت في 7 تشرين الأول بشكل واضح. لقد فشل حكام إسرائيل اليمينيون فشلاً ذريعاً في حماية مواطنيهم، ومن خلال ملاحقة فظائعهم الوحشية في غزة، فإنهم يعرضونهم للخطر بشكل أكبر".وتابعت الصحيفة، "كان مستشار حكومة حزب العمل الإسرائيلي السابق دانييل ليفي على حق عندما قال مؤخراً في مقابلة تلفزيونية: "لا يمكن للإسرائيليين أن يحصلوا على الأمن أبداً حتى يتمتع الفلسطينيون بالأمن". مما لا شك فيه أن الأجندة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية الحالية قد تتلخص في إخراج الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأردن ومصر. إن الرفض القاطع الأخير لحل الدولتين من قبل سفير نتنياهو إلى المملكة المتحدة يكرر فقط ما قاله هو وآخرون في حكومته. لا يوجد حل الدولتين، بل مجرد هيمنة إسرائيلية دائمة مع تصاعد العنف وعدم الاستقرار الإقليمي. ومن المؤكد أن الهدف يجب أن يظل توفير الأمن لإسرائيل وتقرير المصير للفلسطينيين. إذا لم يعد حل الدولتين قابلاً للتطبيق، فربما يكون هناك شكل ما من أشكال الدولة الكونفدرالية؟ دولة يتمتع فيها الفلسطينيون بحكم ذاتي وتتمتع إسرائيل بالأمن؟"وختمت الصحيفة، "بدلاً من أن ينغمس الرؤساء ورؤساء الوزراء في واشنطن العاصمة ولندن وأوروبا في حالة الفشل الذريع، ينبغي لهم أن يدعموا قمة إقليمية تضم إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية وإيران أيضاً إلى جانب الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة. لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا إذا تم ضم كافة الأطراف".