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عربي-دولي

خلال 24 ساعة.. قواعد التحالف الدولي في سوريا تتعرض لعدد من الإستهدافات

Lebanon 24
03-01-2024 | 02:15
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تعرضت قواعد للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا لـ5 هجمات خلال 24 ساعة فقط، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".
 
وفي التفاصيل فقد تعرضت قاعدة خراب الجير الأميركية قرب رميلان بريف الحسكة، الثلاثاء، لهجوم بطائرة مسيرة حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة، وسط استنفار عسكري وأمني من قبل الجنود الأميركيي.
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كما تعرضت قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لهجومين الأول بطائرة مسيرة والثاني برشقة صواريخ، وتصدت المضادات الأرضية للطائرة المسيرة، بينما وقعت عدة صواريخ بمحيط القاعدة.
 
وتعرضت قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر القواعد الأميركية في سوريا، لمحاولة استهداف بطائرة مسيرة حيث سمع دوي انفجارات في المنطقة ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية للقاعدة للمسيرة، كان قد سبقها تعرض قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، لهجوم مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ.
 
بالتوازي مع هذه الهجمات دخلت 40 شاحنة تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية وصهاريج وقود، واتجهت نحو قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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