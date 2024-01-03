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عربي-دولي

إسرائيل تبحث مع عدد من الدول "قبول مهاجرين" من غزة.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
03-01-2024 | 02:19
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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" Times of Israel، اليوم الأربعاء، عن مصدر كبير في مجلس الوزراء المصغر ن إسرائيل تجري مباحثات مع الكونغو ودول أخرى "لقبول مهاجرين" من قطاع غزة.

وقال المصدر: "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال مهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين". ولم يذكر المصدر البلدان الأخرى التي تجري معها إسرائيل مباحثات في هذ الشأن.
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ونسبت الصحيفة لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل القول أمام الكنيست أمس الثلاثاء: "في نهاية الحرب سينهار حكم حماس، ولن تكون هناك سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية. لن يكون هناك عمل، وستتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية".

وأضافت غملئيل أن شن المزيد من الهجمات على إسرائيل لن يكون إلا مسألة وقت.

وأردفت القول "مشكلة غزة ليست مشكلتنا وحدنا. يجب على العالم أن يدعم الهجرة الإنسانية (من القطاع)، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من تشرين الأول الماضي. (سكاي نيوز)

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