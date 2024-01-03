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عربي-دولي

إيلون ماسك: البشرية تواجه الانهيار الديموغرافي

Lebanon 24
03-01-2024 | 02:47
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قال الملياردير الأميركي ومؤسس شركة Space X، إيلون ماسك، يوم أمس 2 كانون الثاني، إنه بسبب انخفاض معدلات المواليد، تواجه البشرية انهيارا ديموغرافيا.
وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، معلقا على منشور لأحد المستخدمين حول الانخفاض القياسي في معدلات المواليد في عدد من البلدان: "أكبر مشكلة تواجه البشرية، هي الانهيار الديموغرافي".
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وأعرب ماسك عن اعتقاده بأن حل هذه المشكلة يتطلب الاهتمام الفوري.
وشدد الملياردير على أن انخفاض معدل المواليد، يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد والبيئة والموارد، وزيادة المنافسة في سوق العمل.
وفي وقت سابق، في 31 اذار، قال ماسك إن الولايات المتحدة ستدفع "الثمن الكبير" في المستقبل، بسبب انخفاض معدلات المواليد. بهذا الشكل، علق ماسك على المعلومات التي تفيد بأن احتياطيات الصندوق الاستئماني الرئيسي لنظام الضمان الاجتماعي الأميركي سيتم استنفادها في عام 2033، أي قبل عام من المتوقع في توقعات العام الماضي.
في 14 كانون الثاني 2023، أشار علماء من جامعة ولاية أوهايو إلى أن الشباب أصبحوا أكثر قلقا بشأن المستقبل وبالتالي يؤجلون إنجاب الأطفال. (RT)
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