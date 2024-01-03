Advertisement

عربي-دولي

بعدما طالته اتهامات بتعذيب متظاهرين.. مسؤول أمني مصري كبير في ذمة الله

Lebanon 24
03-01-2024 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1148017-638398729046897354.jpeg
Doc-P-1148017-638398729046897354.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي صباح اليوم الأربعاء اللواء عدلي فايد، مدير الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بعد صراع مع المرض.

وأعلنت عائلة المسؤول الأمني الكبير وفاته بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، مضيفة أنه سيتم تشييع جثمانه من مسجد المواساة عقب صلاة العصر اليوم.
Advertisement
وشغل اللواء عدلي فايد منصب مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام خلال فترة تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأثناء ثورة يناير من العام 2011 تم اتهامه في قضية المتظاهرين مع الرئيس الراحل حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وبعد عدة جلسات حصل على البراءة.

ولد المسؤول الأمني الراحل عام 1949 في قرية بيشة عامر محافظة الشرقية، والتحق بكلية للشرطة عام 1967، قبل أن يتخرج عام 1971 تقلد الراحل مناصب عديدة، منها مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة، وعين مديرا لمباحث الوزارة ثم مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2024-01-03
05:35 | 2024-01-03
05:32 | 2024-01-03
05:30 | 2024-01-03
05:22 | 2024-01-03
05:02 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24