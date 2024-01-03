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عربي-دولي

بدأت بتحضير الشرطة ونجمة داوود.. توقعات اسرائيلية بردّ حماس على مقتل العاروري

Lebanon 24
03-01-2024 | 03:39
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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حركة حماس سترد على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس مكتبها السياسي، في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس انطلاقا من لبنان.

وأضافت الهيئة أن رد حماس المحتمل من لبنان قد يستغرق بعض الوقت.
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وتابعت أن تعليمات صدرت للشرطة الإسرائيلية بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات داخل إسرائيل، مشيرة إلى استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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