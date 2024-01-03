Advertisement

عربي-دولي

بعد تعرضه للطعن.. زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية بالعناية المركزة

Lebanon 24
03-01-2024 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1148032-638398761444958898.jpg
Doc-P-1148032-638398761444958898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال زعيم حزب كوريا الديمقراطي المعارض، لي جيه-ميونج، في العناية المركزة اليوم الأربعاء، بعد يوم من تعرضه للطعن بسكين صدم الزعماء السياسيين الذين يستعدون للتنافس في انتخابات رئيسية، بعد ثلاثة أشهر.
Advertisement
وأجرى الجراحون عملية للي لأكثر من ساعتين، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، لإصلاح وعاء دموي رئيسي في رقبته أصيب عندما اندفع مهاجم وطعنه بسكين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب كوريا الديمقراطي، هونغ إيك-بيو، في اجتماع لمجلس قيادة الحزب "العمل الإرهابي ضد الرئيس لي جيه-ميونج كان بوضوح تحديا للديمقراطية وتهديدا للديمقراطية".
وحث على إجراء تحقيق سريع وتشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بالشخصيات السياسية البارزة، مكررا تساؤلات حول سلامة الحملات الانتخابية في بلد له تاريخ من العنف السياسي على الرغم من القيود المشددة على حيازة الأسلحة.
 
وقال جين جيونج-هوا، أحد أنصار الحزب والذي كان شاهدا في مكان الطعن، إن الحادث أظهر بوضوح الحاجة إلى حماية أمنية احترافية أقوى للقادة السياسيين، وليس مجرد الشرطة التي تم نشرها للمراقبة.
وكان لي، وهو تقدمي معروف بلهجته الخشنة في الحديث خسر الانتخابات الرئاسية في عام 2022 بفارق ضئيل، يحشد أنصار الحزب للاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها في مواجهة المحافظين بزعامة الرئيس، يون سوك يول.
وتجري كوريا الجنوبية انتخابات حاسمة في 10 نيسان، إذ سيحاول المحافظون استعادة الأغلبية للمرة الأولى منذ عام 2016 ومساعدة سياسات يون الداعمة للأعمال، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود والإصلاحات الاجتماعية.
وصد الهجوم على لي حزبه ومنافسيه على حد سواء، الذين أدانوا جميع أعمال العنف ضد الشخصيات السياسية.
وندد الرئيس يون مرة أخرى بالهجوم، ووصفه بأنه "إرهابي" وقال "إنه عدو للديمقراطية الليبرالية"، بحسب ما قال مكتبه. وأضاف أنه يتمنى للي الشفاء العاجل.
ونقل لي جوا من بوسان، حيث وقع الهجوم، إلى سول أمس الثلاثاء حيث خضع لعملية جراحية لإعادة بناء الوريد الوداجي الذي يضخ الدم من الرأس إلى القلب وإدخال أنبوب لدعم الوريد المتضرر. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2024-01-03
05:35 | 2024-01-03
05:32 | 2024-01-03
05:30 | 2024-01-03
05:22 | 2024-01-03
05:02 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24