تنديدًا باغتيال العاروري.. إضراب شاملٌ تشهده الضّفة الغربيّة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إضراباً شاملاً عمّ محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديداً باغتيال القيادي في حركة «حماس»، صالح العاروري.



وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة «فتح»، والقوى الوطنية والإسلامية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحالّ التجارية.

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