Advertisement

عربي-دولي

تنديدًا باغتيال العاروري.. إضراب شاملٌ تشهده الضّفة الغربيّة

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1148039-638398769403701215.jpeg
Doc-P-1148039-638398769403701215.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إضراباً شاملاً عمّ محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديداً باغتيال القيادي في حركة «حماس»، صالح العاروري.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة «فتح»، والقوى الوطنية والإسلامية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحالّ التجارية.
Advertisement
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2024-01-03
05:35 | 2024-01-03
05:32 | 2024-01-03
05:30 | 2024-01-03
05:22 | 2024-01-03
05:02 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24