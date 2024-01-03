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عربي-دولي

من بينهم أطفال ونساء.. شهداء وجرحى في تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:39
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تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القصف الإسرائيلي تمركز وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.
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وحسب أرقام وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 22 ألف وأصيب عشرات الآلاف، من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي استمرار القصف في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، في ضربة بطائرة مسيّرة في بيروت ليل أمس الثلاثاء. (سكاي نيوز)


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