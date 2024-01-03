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عربي-دولي

أغلبية كبيرة من الإسرائيليين لا تريد بقاء نتنياهو.. استطلاع جديد يكشف

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:51
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فئة كبيرة من الإسرائيليين لا تريد بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة بعد انتهاء الحرب في غزة، هذا ما أظهره استطلاع رأي جديد.

وكشف الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 85 بالمئة من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو (74 عاما) تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء الحرب ضد حماس.
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وأجري الاستطلاع الجديد في الفترة من 25 إلى 28 كانون الأول الماضي وشمل 605 أشخاص، من الرجال والنساء.

وحصل بيني غانتس وزير الدفاع السابق الذي يخدم حاليا إلى جانب نتنياهو في حكومة الحرب، على 23 بالمئة من أصوات المشاركين، مرشحين إياه لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لنتنياهو.

بعد غانتس، كان من بين المرشحين الآخرين الذين تم اختيارهم كمرشحين مفضلين لرئاسة الوزراء بعد الحرب، نفتالي بينيت بـ6.5 بالمئة من الأصوات ويائير لابيد بـ6 بالمئة، وخلفهما بفارق كبير غادي آيزنكوت ويائير غولان بـ0.5 بالمئة لكل منهما.

ولم يقدم حوالي 30.5 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع اسم مرشح معين.

كما قال 4 بالمئة إنهم يرغبون في شخص جديد ليس جزءا من المؤسسة السياسية، وأجاب 4 بالمئة آخرون: "أي شخص باستثناء نتنياهو". (سكاي نيوز)

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