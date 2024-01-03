الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس

أدرج الاتحاد الأوروبي أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس "ألروسا"، ومديرها العام بافيل مارينيتشيف على قائمة العقوبات الأوروبية ضدّ روسيا.

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ويعتبر الاتحاد الاوروبي أن "ألروسا" تنتمي إلى قطاع اقتصادي يُوفّر مصدر دخل كبير للحكومة الروسية". (روسيا اليوم)