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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس

Lebanon 24
03-01-2024 | 05:22
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أدرج الاتحاد الأوروبي أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس "ألروسا"، ومديرها العام بافيل مارينيتشيف على قائمة العقوبات الأوروبية ضدّ روسيا.
 
 
ويعتبر الاتحاد الاوروبي أن "ألروسا" تنتمي إلى قطاع اقتصادي يُوفّر مصدر دخل كبير للحكومة الروسية". (روسيا اليوم)
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