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عربي-دولي

هل يتنازل الملك تشارلز الثالث عن العرش لصالح الأمير ويليام؟

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:30
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من الممكن أن يتخلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن العرش مبكرا لصالح الأمير ويليام، كما فعلت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، وفقا لخبراء ملكيين.
 
ووفقا للخبير الملكي وكاتب السيرة الذاتية فيل دامبيير، ربما يتطلع الملك تشارلز إلى القيام بخطوة مماثلة بينما لا يزال ويليام وزوجته كيت ميدلتون صغيرين في السن.
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وقال: "يجب أن يجعلك هذا تتساءل عما إذا كان الملك تشارلز، في غضون خمس أو عشر سنوات، قد يفكر في فعل الشيء نفسه إذا كانت صحته تعاني أو أنه يعتقد فقط أن الوقت مناسب لتوريث ويليام وكيت بينما لا يزالان صغيرين"، مضيفا: "لم تكن الملكة الراحلة تتنازل عن العرش أبدا بسبب ما حدث في عام 1936 عندما تنازل عمها عن العرش لوالدها. لكن الزمن يتغير". (روسيا اليوم) 
 
 

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