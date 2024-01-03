بعد اغتيال صالح العاروري... تحذير إيراني لأميركا

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أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، أن "إحدى السياسات الإيرانية هي دعم الدول المستقلة وجبهة المقاومة والدول التي تسعى إلى مواجهة نظام الهيمنة والتعامل معه".وقال أشتياني، علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، تعليقا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: "سنرى بالتأكيد وحدة ضد السياسات الأميركية عقب مثل هذه التصرفات في المنطقة. وفي الوقت نفسه إن مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية ستوتر المنطقة وسترتد تداعياتها على الأميركيين الذين زعزعوا التوازن الإقليمي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وعن وجود المدمرة الإيرانية "البرز" في البحر الأحمر ورسالة هذا التواجد، قال: "تواجدنا في المياه كافة يضمن الأمن ولا نضع لأنفسنا أي قیود، ونحن نراقب التطورات بشكل كامل خاصة في هذه المنطقة الحساسة".وفيما يتعلق بدعم إيران لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أوضح أن "اليمن دولة رائدة تتخذ خطوات ضد النظام الاستبدادي، وأي دولة تسير على هذا المسار ستحظى بالتأكيد بدعم المنطقة ودول المنطقة".