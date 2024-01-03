Advertisement

عربي-دولي

بدء أطول إضراب صحي منذ 7 عقود في بريطانيا

Lebanon 24
03-01-2024 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1148082-638398838358456613.jpg
Doc-P-1148082-638398838358456613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ الأطباء في مستشفيات إنكلترا أطول إضراب متواصل لهم منذ 7 عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وبدأ الأطباء المبتدئون إضراباً مدته 6 أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور.
Advertisement

يأتي التحرّك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة، إذ تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء.

كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد.

وأكدت الهيئة أن الإضراب الأخير الذي يمكن أن يشارك فيه ما يصل إلى نصف العاملين في قطاع الصحة "سيؤثر بشكل كبير على الرعاية الصحية الروتينية بأكملها تقريبا".

وقال مدير الهيئة للصحة الوطنية ستيفن بويس "قد يكون كانون الثاني الحالي من بدايات العام الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق".

ومن المقرر أن ينتهي الإضراب، الثلاثاء، عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2024-01-03
10:44 | 2024-01-03
10:14 | 2024-01-03
10:00 | 2024-01-03
09:54 | 2024-01-03
09:45 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24