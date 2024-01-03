صحفيّ يكشف: هذه الوحدة الإسرائيليّة قتلت العاروري في لبنان

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كتب مراسل موقع "والا" الإسرائيلي مير بوهبوت، على حسابه في موقع "إكس"، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري هو الهدف الأول لوحدة الشاباك الخاصة التي تم إنشاؤها لاستهداف نشطاء الحركة في الخارج.وأضاف أن وكالة الأمن الإسرائيلية أصبحت أكثر نشاطا ضد حركة حماس سواء كان ذلك في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو في الخارج.وبحسب بوهبوت، ليست المرة الأولى التي يتولى فيها الشاباك عملية اغتيال لمسؤول في حماس داخل لبنان. (سكاي نيوز)