رئيس الموساد عن إغتيال العاروري: هؤلاء مصيرهم الموت

قال رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد اغتيال القيادي في حماس، صالح العاروري، إن "كل من كان له علاقة بأحداث 7 تشرين الأول مصيره الموت"، بحسب ما أفادت قناة "العربية".

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وأضاف: "لتعلم كل أم عربية شارك ابنها في المذبحة في غلاف غزة أن دمه مهدور".