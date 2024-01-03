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عربي-دولي

رئيس الموساد عن إغتيال العاروري: هؤلاء مصيرهم الموت

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:25
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قال رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد اغتيال القيادي في حماس، صالح العاروري، إن "كل من كان له علاقة بأحداث 7 تشرين الأول مصيره الموت"، بحسب ما أفادت قناة "العربية". 
 
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وأضاف: "لتعلم كل أم عربية شارك ابنها في المذبحة في غلاف غزة أن دمه مهدور". 
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الموساد

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