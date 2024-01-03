في أحد المستشفيات... وفاة مسؤول أمني عربيّ بارز (صورة)

توفي صباح اليوم الأربعاء اللواء عدلي فايد، مدير الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بعد صراع مع المرض.



وأعلنت عائلة المسؤول الأمني الكبير وفاته في أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، مضيفة أنه سيتم تشييع جثمانه من مسجد المواساة عقب صلاة العصر اليوم. (العربية)

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