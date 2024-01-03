في الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني.. إنفجاران يهزّان إيران وعدد القتلى كبير (فيديو)

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار قرب مقبرة مدينة كرمان، حيث دُفن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

وبحسب مصادر "الحدث"، الانفجار وقع أثناء مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية لاغتيال سليماني.

ولاحقاً، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني عن سماع دوي انفجار ثان في مقبرة مدينة كرمان، ما تسبب بمقتل أكثر من 70 شخصاً وجرح المئات.



وأكد رئيس الطوارئ الطبية في كرمان أن الانفجارين قرب مقبرة سليماني ناجمان عن عبوتين مفخختين.

وتجدر الاشارة إلى أن تاريخ اليوم يُصادف الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني في العراق.