Advertisement

عربي-دولي

في الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني.. إنفجاران يهزّان إيران وعدد القتلى كبير (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1148107-638398866491074306.jpg
Doc-P-1148107-638398866491074306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار قرب مقبرة مدينة كرمان، حيث دُفن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.
 
وبحسب مصادر "الحدث"، الانفجار وقع أثناء مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية لاغتيال سليماني.  
 
ولاحقاً، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني عن سماع دوي انفجار ثان في مقبرة مدينة كرمان، ما تسبب بمقتل أكثر من 70 شخصاً وجرح المئات. 
 
وأكد رئيس الطوارئ الطبية في كرمان أن الانفجارين قرب مقبرة سليماني ناجمان عن عبوتين مفخختين. 
 
وتجدر الاشارة إلى أن تاريخ اليوم يُصادف الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني في العراق. 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2024-01-03
10:44 | 2024-01-03
10:14 | 2024-01-03
10:00 | 2024-01-03
09:54 | 2024-01-03
09:45 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24