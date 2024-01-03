مباحثات سريّة تُجريها إسرائيل... هذه الدولة مستعدّة لقبول مهاجرين من غزة

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مصدراً في الحكومة الإسرائيلية قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنّ "الحكومة تجري مباحثات مع دول عدة لقبول مهاجرين من قطاع غزة".



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وكشف أن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين".



ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الكونغو تعاني من مستويات عالية من عدم المساواة، ويعيش 52.5% من السكان تحت خط الفقر، وفقا لبرنامج الأغذية العالمية. (روسيا اليوم) وأشار المصدر إلى أنّ "ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية مع الكونغو ودول أخرى، لقبول آلاف المهاجرين من غزة".وكشف أن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين".ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الكونغو تعاني من مستويات عالية من عدم المساواة، ويعيش 52.5% من السكان تحت خط الفقر، وفقا لبرنامج الأغذية العالمية. (روسيا اليوم)