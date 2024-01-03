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إستهداف سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:45
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أعلنت حركة أنصار الله الحوثية اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية استهداف ضد سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل بعد رفضها الاستجابة للنداءات.

وقال الحوثيون في بيان إن "القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة تابعة لشركة CMA CGM TAGE كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، مشيرين إلى أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية". (روسيا اليوم)
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