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بن غفير يكرر دعوته لـ"هجرة الفلسطينيين" من غزة

Lebanon 24
03-01-2024 | 08:09
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جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي،  إيتمار بن غفير، الدعوة إلى "هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة بغض النظر عن رأي الولايات المتحدة التي دانت صدور مثل هذه المواقف.

وكتب بن غفير، ليل الثلاثاء، عبر منصة أكس "الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا، لكننا سنقوم قبل كل شيء بما هو لصالح دولة إسرائيل: هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح للسكان في الغلاف (البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع) بالعودة إلى منازلهم والعيش بأمان وستحمي جنود" الجيش الإسرائيلي.
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وأتى موقف بن غفير بعيد انتقاد وزارة الخارجية الأميركية تصريحات سابقة له ولزميله وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، تدعو لنقل سكان غزة إلى خارج القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين"، معتبرا أنها "تحريضية وغير مسؤولة".

وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أبلغتنا مرارا أن هذه التصريحات لا تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أن واشنطن تعتبر "غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

وكان بن غفير قال، الاثنين، إن "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني"، معتبرا أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية.

وأتى ذلك غداة دعوة سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى القطاع بعد نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي اندلعت في السابع من تشرين الأول.
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