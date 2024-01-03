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عربي-دولي

كلام خبير جيولوجيّ أثار الخوف والهلع.. هل ستشهد تركيا زلزالاً جديداً في هذا التاريخ؟

Lebanon 24
03-01-2024 | 08:23
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أحدث عالم الجيوفيزياء التركي البروفيسور أوفغون أحمد إرجان، ضجةً كبيرة في تركيا بعدما كشف أمس الثلاثاء في مقابلةٍ تلفزيونية عن موعد زلزالٍ جديد ستشهده البلاد قبل الربيع المقبل على حدّ تعبيره، وهو ما أثار مخاوف السكان المحليين قبل أن يفند خبراء زلزال آخرون صحة توقعاته.
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من جانبه، سخر البروفيسور وعالم الزلزال التركي الشهير ناجي غورور من تصريحات إرجان معتبراً أنها لا تتماشى مع المعايير العلمية، وقال غورور: "لا يمكن تحديد توقيت الزلزال بهذا الشكل، إذ لا يمكننا أن نحذّر من زلزال سوف يحدث بعد عدّة أشهر، يمكننا فقط على سبيل المثال أن نحذّر من زلزالٍ ستشهده تركيا مثلاً بعد عشرين أو خمسين عاماً".
 
وأضاف أنه "لا أحد يمكنه تحديد توقيت الزلزال على المدى القريب، ولهذا لا شيء يدعو إلى القلق في الوقت الحالي".
 
وتابع بأن "التوقعات بشأن حدوث أي زلزالٍ في تركيا تتماشى مع الوقائع باعتبار أن بلادنا تشهد زلازل متكررة كما يحدث في اليابان"، مشدداً على أنه "رغم ذلك لا يمكن تحديد موعدٍ دقيق لأي زلزالٍ مرتقب".

وأردف عالم الزلازل التركي بأن "على تركيا اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لتجنب أي أضرارٍ ناجمة عن زلزالٍ متوقّع"، لافتاً إلى أن "البلاد في الوقت الحالي غير مهيّأة لكارثةٍ طبيعية جديدة لاسيما وأنها شهدت زلزالاً مدمّراً العام الماضي". (الحدث) 
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