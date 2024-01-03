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عربي-دولي

السيسي: الأولوية في غزة لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
03-01-2024 | 08:52
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الأولوية الراهنة في قطاع غزة هي وقف إطلاق النار" معلنا مجددا رفضه تهجير الفلسطينيين، وفق تصريحات أوردها المتحدث باسم الرئاسة المصرية لدى استقبال السيسي وفدا من الكونغرس الأميركي، الأربعاء.
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وقال المتحدث في صفحته على فيسبوك إن السيسي أكد للوفد الذي يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري "على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة".

وشدد الرئيس المصري على أن "الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقا وتنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة".

وشدد السيسي كذلك "على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".
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