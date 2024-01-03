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عربي-دولي

هل قُتِلَ قائد كبير في الحرس الثوري في تفجيريّ كرمان؟

Lebanon 24
03-01-2024 | 08:54
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نفت وكالة تسنيم الإيرانية، مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيرانيّ، خلال تفجيريّ كرمان.
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