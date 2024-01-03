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عربي-دولي
طقس شديد البرودة يضرب شمال أوروبا... الحرارة وصلت إلى 43.6 تحت الصفر
Lebanon 24
03-01-2024
|
09:27
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تشهد منطقة شمالي أوروبا طقسا شديد البرودة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر، لتحطم الرقم القياسي المسجل منذ 25 عاما لأبرد ليلة في كانون الثاني في السويد.
ووفقا لوكالة أنباء تي تي السويدية، انخفضت درجات الحرارة في مدينة كفيكيوك-أرينياركا في إقليم لابلاند السويدي، إلى -43.6 درجة مئوية تحت الصفر، في أدنى درجة حرارة تشهدها البلاد في كانون الثاني منذ 1999.
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وسجلت قرية نيكالوكتا، التي يسكنها السكان الأصليون من شعب سيامي في شمال السويد، درجة حرارة بلغت 41.6 درجة مئوية تحت الصفر. وتقع القرية في إقليم لابلاند، الذي يمتد من الأجزاء الشمالية في النرويج مرورا بالسويد وفنلندا إلى روسيا.
وأدى الطقس البارد المصحوب بالثلوج والرياح العاتية إلى تعطل وسائل النقل في جميع أنحاء منطقة الشمال الأوروبي، عقب إغلاق العديد من الجسور وتعليق بعض خدمات القطارات والعبارات.
وفي فنلندا، يتوقع أن تستمر موجة الطقس البارد في كافة أنحاء البلاد مع انخفاض درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر في الشمال، حتى يوم الأحد على الأقل.
وحثت الشرطة في معظم أنحاء الدنمارك سائقي السيارات على تجنب القيادة غير الضرورية حيث ضربت الرياح والثلوج الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد. وفي الوقت ذاته، يواجه جنوب الدنمارك فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وفي روسيا أيضا اجتاحت موجة من البرد "السيبيري" أجزاء واسعة من الجزء الأوروبي من البلاد، ووصلت درجات الحرارة حتى في العاصمة موسكو إلى ما يقرب من 30 درجة تحت الصفر. (روسيا اليوم)
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