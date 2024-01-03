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عربي-دولي

إلغاء رحلات جوية من إيران إلى السعودية.. ما السبب؟

Lebanon 24
03-01-2024 | 09:45
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علّقت شركة الطيران الإيرانية "Iran Air" خططها لاستئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية بعد توقف دام ثماني سنوات، في انتكاسة لواحدة من العلامات القليلة الملموسة على تخفيف حدة التوتر السياسي بين البلدين، بحسب ما ذكر موقع "بلومبرغ".
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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية، حسام قربان علي، أن رحلات العمرة المتجهة من طهران ومشهد وأصفهان إلى جدة، والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء، قد ألغيت، لعدم إصدار السلطات السعودية التصاريح اللازمة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الرحلات، التي ألغيت في اللحظات الأخيرة، كانت ستكون الأولى من نوعها من إيران إلى السعودية منذ ثماني سنوات.

كما أن تلك الرحلات كانت ستمثل خطوة في تحسين العلاقات بين الخصمين الإقليميين، اللذين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية في آذار الماضي بعد سنوات من العداء، من دون أن ينهيا بعد المحادثات بشأن الاستثمار. (الحرة) 
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