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عربي-دولي

فرنسا تُندّد بتصريحات وزيرين إسرائيليين

Lebanon 24
03-01-2024 | 09:54
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نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان يدعوان إلى "هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".
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ودعت باريس إسرائيل إلى "الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات". (سكاي نيوز)
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