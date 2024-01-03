بوريل: حلّ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجب فرضه من الخارج

أكد المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحل المحتمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب "فرضه من الخارج".



وقال جوزيب بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في العاصمة البرتغالية لشبونة، إنّ "الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق". (روسيا اليوم)

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