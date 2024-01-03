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عربي-دولي

المصائب تُلاحق اليابان.. حادث طعن "مروع" داخل قطار في طوكيو

Lebanon 24
03-01-2024 | 10:44
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نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، الأربعاء، عن الشرطة المحلية قولها إن 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن، فيما يبدو في قطار أثناء توقف بمحطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو.

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وقالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على موقع إكس إنه تم تعليق رحلة القطار على خط يامانوتي، وهو أحد أكثر الطرق استخداما في طوكيو، بسبب "مشكلة على متنه" في محطة أكيهابارا في حوالي الساعة 13:56 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

وأوضحت (إن إتش كيه) أن هناك تقريرا يفيد بأن امرأة كانت تحمل سكينا على متن قطار في محطة أكيهابارا.

وأضاف التقرير أنه تم احتجاز "الشخص"، الذي يُعتقد أنه كان يحمل السكين، وأن إدارة شرطة العاصمة تحقق معه. (سكاي نيوز عربية) 

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