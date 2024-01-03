مع تكثيف روسيا هجماتها.. الناتو يساعد بشراء 1000 صاروخ باتريوت

أعلن حلف الناتو، اليوم، أنه سوف يساعد في شراء ما يصل إلى ألف صاروخ من طراز باتريوت حتى يتمكن الحلفاء من حماية أراضيهم بشكل أفضل في ظل تكثيف روسيا هجومها الجوي على أوكرانيا.

وقالت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو إنها ستدعم مجموعة من الدول، منها ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا، في شراء صواريخ باتريوت، التي تستخدم للدفاع ضد الصواريخ الموجهة والصواريخ الباليستية وكذلك طائرات العدو.

ووفقا لمصادر الصناعة، يمكن أن تبلغ قيمة العقد حوالي 5.5 مليار دولار.

ومن الممكن أن تساعد عملية الشراء الحلفاء على توفير المزيد من أنظمتهم الدفاعية لأوكرانيا.

ودون الخوض في تفاصيل، قالت الوكالة إنه "من المتوقع أن تستفيد الدول المستخدمة الأخرى من شروط العقد".

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من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في بيان إن "الهجمات الصاروخية الروسية والهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والمدن والبلدات الأوكرانية تظهر مدى أهمية الدفاعات الجوية الحديثة".

وأضاف "زيادة إنتاج الذخيرة أمر أساسي لأمن أوكرانيا ولأمننا". ( سكاي نيوز)