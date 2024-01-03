مشرعون أميركيون يتوعدون بعدم تمويل إسرائيل

تتصاعد الأصوات المعارضة لتمويل إسرائيل في الكونغرس الأميركي، وسط دعوات للإدارة الأميركية لوقف دعمها "غير المشروط" لتل أبيب في حرب غزة.

وفيما ينتظر البيت الأبيض إقرار الكونغرس لمبلغ الـ10 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل، دعا السيناتور المستقل بيرني ساندرز زملاءه إلى عدم الموافقة على تمويل ما وصفها بـ«حرب (بنيامين) نتنياهو غير الشرعية وغير الأخلاقية والوحشية وغير المتوازنة ضد الشعب الفلسطيني».

وقال ساندرز في بيان: «على الكونغرس رفض أي محاولة لإقرار مبلغ 10 مليارات دولار من مساعدات عسكرية غير مشروطة لحكومة نتنياهو اليمينية».

وتابع: «على الأميركيين أن يعلموا أن حرب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يتم شنها بقنابل أميركية وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة...».

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وحذّر ساندرز من أن عدد الضحايا والدمار في غزة «تخطى الدمار الذي تسببه القصف الأميركي على دريسدن في ألمانيا والمدن اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية».

وساندرز ليس الوحيد الذي صعّد من مواقفه المعارضة للتمويل، فقد انضم إليه النائب الديمقراطي جواكين كاسترو الذي شنّ هجوماً لاذعاً على حكومة نتنياهو الشهر الماضي في سلسلة من التصريحات على منصة «إكس».