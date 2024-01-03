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عربي-دولي

ليبيا.. تصريحات عن إمكانية محاكمة وزيرة بتهمة التطبيع مع إسرائيل

Lebanon 24
03-01-2024 | 12:20
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قال النائب العام الليبي، الصديق الصور في تعليقه إنه "لا يمكن استدعاء وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش قبل وجود تهمة وفق القانون".

 

وأوضح النائب العام الليبي الصديق الصور: "لا يمكن استدعاء وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش قبل وجود تهمة وفق القانون، وطالبنا المخابرات مرتين بتقارير عن الحادثة للتأكد من ذلك".

 

 وأكدت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم الالتزام بسرية التحقيقات في قضية وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش، بعد الكشف عن لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

 
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وذكر النائب العام الليبي في وقت سابق، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن واقعة لقاء العاصمة الإيطالية روما.

 

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في وقت سابق، أن المجلس صوت بالإجماع لصالح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

( روسيا اليوم)

 

 

 

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