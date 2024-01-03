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عربي-دولي

ألمانيا: نرفض بشدة الدعوات لتهجير فلسطينيين من غزة

Lebanon 24
03-01-2024 | 13:00
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 استنكرت ألمانيا تصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليين، حول تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

 
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وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر في تصريح اليوم،إن "مثل هذه التصريحات لا تساعد في حل المشكلة، وإننا نرفض بشدة تصريحات بن غفير وسموتريتش".

 

وأوضح أن "الموقف من هذه القضية تم توضيحه خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، وأن الإبعاد القسري من غزة وتقليص مساحة القطاع يجب أن يكون غير واردا أيضا".

 

وأشار إلى أن "ألمانيا تواصل دعم حل الدولتين الذي "يظل النموذج الدائم الوحيد للتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين" وأنها تعمل على هذا الصدد منذ فترة طويلة".

 

ودعا فيشر "إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى إحراز تقدم عبر فتح معبر كرم أبو سالم".

 

المصدر: الأناضول

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