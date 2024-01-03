مقتل أسير إسرائيلي بعد محاولة إنقاذ فاشلة في غزة

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قُتل أسير إسرائيلي في غزة خلال محاولة تحريره بعد وقوعه في الأسر عقب هجوم 7 تشرن الأول وأصيب جنديان إسرائيليان، وفقاً لما أعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأربعاء.وأضافت الصحيفة: "أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أبلغوا عائلة المستوطن الذي تم اختطافه من كيبوتس باري إلى قطاع غزة، أنه قتل خلال محاولة إنقاذه من الأسر".والسبت، أعلن الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عسكرياً إسرائيلياً تحتجزه الجبهة في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من محتجزيه.وقال متحدث باسم الجناح العسكري إن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.